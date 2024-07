Rund 500 Portugal-Fans vor Hotel in Frankfurt

Insgesamt zog die Polizei eine positive Bilanz des Fan-Aufkommens rund um das EM-Achtelfinale Portugal-Slowenien im Frankfurter Stadion. Nur vereinzelt sei Pyrotechnik gezündet worden. Vor Spielbeginn wurden in der Stadt Tausende portugiesische und slowenische Fans gezählt. In getrennten Fanwalks setzten sich demnach rund 2.500 Portugal-Fans und rund 500 Slowenien-Fans in Richtung Hauptbahnhof und Stadion in Bewegung.