Eintracht startet bei Union in neue Saison

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss zum Saisonauftakt zum 1. FC Union Berlin reisen. Dies geht aus den von der Bundesliga (früher Deutsche Fußball Liga) veröffentlichten Spielplänen hervor. Nach dem Start am 29./30. August steht für die Mannschaft von Trainerrückkehrer Adi Hütter das erste Heimspiel im Deutsche Bank Park gegen den FC Augsburg (4. bis 6. September an.

Bereits am dritten Spieltag (11. bis 13. September) geht es zum Rhein-Main-Duell zum FSV Mainz 05. Nach der darauffolgenden Partie gegen den SC Freiburg muss sich die Eintracht erstmals gegen einen Champions-League-Teilnehmer beweisen - bei RB Leipzig. Gegen Doublegewinner FC Bayern München sind die Frankfurter am letzten Vorrunden-Spieltag (zu Hause/15. bis 17. Januar) und zum Saisonfinale (22. Mai) gefordert.

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Lilien starten gegen Kiel

Der SV Darmstadt 98 startet mit einem Heimspiel am Böllenfalltor gegen Holstein Kiel am 8. oder 9. September in die Zweitliga-Spielzeit 2026/27, ehe es zu Dynamo Dresden geht. Bei Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg treten die Lilien am sechsten Spieltag an. An welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die Partien der beiden Ligen am Ende stattfinden, gibt die Dachorganisation blockweise im Laufe der Saison bekannt.