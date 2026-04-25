Bundesliga

Kampf um Europa: Eintracht in Augsburg gefordert

Vier Spieltage vor dem Saisonende muss Eintracht Frankfurt um die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb bangen. Eine Niederlage beim FC Augsburg können sich die Hessen kaum leisten.

Eintracht Frankfurt hofft beim FC Augsburg auf etwas Zählbares. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Eintracht Frankfurt hofft beim FC Augsburg auf etwas Zählbares. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt steht im Gastspiel beim FC Augsburg unter Erfolgszwang. Im Kampf um den siebten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga, der die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison garantiert, müssen die Hessen heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) etwas Zählbares mitnehmen. 

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Vier Spieltage vor dem Saisonende liegt die Eintracht als Achter einen Zähler hinter dem SC Freiburg, der am Sonntag bei Borussia Dortmund antreten muss. In Augsburg tat sich Frankfurt allerdings oft schwer. In 13 Auswärtsduellen gelangen nur drei Siege, der bisher letzte im November 2022.

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