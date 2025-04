FC Augsburg will «auf die Jagd gehen»

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg gibt sich im Endspurt der Fußball-Bundesliga angriffslustig. «Wir werden uns nicht zurücklehnen. Wir werden die nächsten fünf Spiele angreifen, auf die Jagd gehen», kündigte Trainer Jess Thorup vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Champions-League-Kandidat Eintracht Frankfurt an. «Wir wollen so hoch wie möglich.»