Bundesliga: Dauerduell Bayern - BVB am 8. Spieltag

Frankfurt/Main (dpa) - Doublegewinner FC Bayern München wird in der neuen Saison am 8. und 25. Spieltag von Vizemeister Borussia Dortmund gefordert. Dies geht aus den von der Bundesliga (früher Deutsche Fußball Liga) veröffentlichten Spielplänen hervor. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany empfängt den BVB zunächst in der Allianz-Arena (30. Oktober bis 1. November), das Rückspiel ist am Wochenende vom 5. bis 7. März geplant.

Die beiden Dauerrivalen treffen bereits vor dem Anpfiff in den Liga-Alltag am 22. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Joyn) beim Franz Beckenbauer Supercup in Dortmund aufeinander. An jenem Wochenende wird auch - mit allen anderen beteiligten Mannschaften - die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen.

Aufsteiger erst mal auswärts gefordert

Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig muss zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach ran, Europa-League-Finalist SC Freiburg gegen Werder Bremen. Die beiden Aufsteiger haben erst mal ein Auswärtsspiel: der FC Schalke 04 beim FC Augsburg und der SC Paderborn beim FSV Mainz 05.

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Im Rahmen der «Bundesliga City Challenge» hatte der Dachverband der 36 Proficlubs bereits zuvor einige Paarungen veröffentlicht. So eröffnen die Bayern am 28. August die neue Spielzeit gegen den VfB Stuttgart. Es kommt somit zur Wiederholung des vergangenen DFB-Pokalendspiels, das die Münchner mit 3:0 für sich entscheiden konnten.

Sat.1. zeigt Auftakt in der ersten und zweiten Liga

Fest stehen zudem die Revierderbys zwischen Dortmund und Schalke. Das Hinspiel in Gelsenkirchen steigt am ersten Dezember-Wochenende, das Rückspiel am Wochenende vom 9. bis 11. April 2027. Neuling SV Elversberg empfängt zu seiner Premiere Bayer Leverkusen. In der 2. Liga geht es drei Wochen vorher am 7. August mit der Partie zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC los.

Sat.1 zeigt sowohl die Bayern-Partie gegen Stuttgart als auch den Zweitliga-Start zwischen Bochum und Hertha im Free-TV. An welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die Partien der beiden Ligen am Ende stattfinden, gibt die Dachorganisation blockweise im Laufe der Saison bekannt.