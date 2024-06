Eintracht-Stürmerin Freigang kämpft um Olympia-Ticket

«Seitdem wir von der WM zurück sind, seit wir uns für Olympia qualifiziert haben, ist mein ganz klares Ziel, dass ich es in den Kader schaffen möchte», sagte Freigang vor dem nächsten EM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen gegen Polen am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Gdynia. «Ich bin mir meiner Situation sehr bewusst und ich weiß, dass es absolut keine Selbstverständlichkeit für mich ist, zu so einem Turnier mitzufahren.» Beim 4:1 gegen Polen am vergangenen Freitag in Rostock spielte sie die zweite Halbzeit.