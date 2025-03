Eintracht-Trio verletzt - Zwölf Profis unterwegs

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hugo Larsson und Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt haben ihre geplanten Reisen zu ihren Nationalmannschaften abgesagt. Der Schwede Larsson laboriert seit dem Bundesligaspiel am vergangenen Sonntag beim VfL Bochum (3:1) an Adduktorenproblemen. Skhiri erlitt in der Begegnung eine Kniestauchung und steht damit der tunesischen Auswahl nicht zur Verfügung, wie die Hessen mitteilten.