Eintracht verleiht Lisztes erneut nach Ungarn
Die Eintracht hatte Krisztián Lisztes einst mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Warum das ungarische Talent weiter keine Chance in Frankfurt erhält.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt verleiht den ungarischen Mittelfeldspieler Krisztián Lisztes für ein weiteres Jahr an Ferencvárosi TC. Dies teilten die Hessen mit. Der 21-Jährige war im Sommer 2024 an den Main gekommen, aber ein Jahr später ohne Einsatz in der Bundesliga wieder an seinen Heimatclub abgegeben worden. Aufgrund von Verletzungen kam er dort lediglich auf sieben Pflichtspieleinsätze.
Der Offensivakteur ist Sohn des gleichnamigen ehemaligen ungarischen Nationalspielers, der einst in der Bundesliga unter anderem für den VfB Stuttgart und Werder Bremen spielte.