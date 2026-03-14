Fußball-Bundesliga

Eintracht vor Pflichtaufgabe gegen Heidenheim

Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Heidenheim will Eintracht Frankfurt Platz sieben in der Fußball-Bundesliga festigen. Für zwei Hoffnungsträger kommt ein Einsatz noch zu früh.

Frankfurts Trainer Albert Riera verzichtet weiter auf Can Uzun und Younes Ebnoutalib. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Frankfurts Trainer Albert Riera verzichtet weiter auf Can Uzun und Younes Ebnoutalib. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt steht am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine Pflichtaufgabe bevor. Die Mannschaft von Coach Albert Riera empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den abgeschlagenen Tabellenletzten 1. FC Heidenheim.

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Die Eintracht will den siebten Platz festigen. Womöglich reicht dieser zur Europapokal-Qualifikation aus. Die Gäste aus Schwaben wiederum benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf. Neun Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits zehn Zähler.

Verzichten wird Riera weiter auf die Offensivspieler Can Uzun und Younes Ebnoutalib. Beide sind zwar nach Verletzungen zurück im Mannschaftstraining, ein Einsatz kommt aus Sicht des spanischen Trainers für sie aber noch zu früh.

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