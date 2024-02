Eintracht will ins Achtelfinale der Conference League

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt strebt im Duell mit Belgiens Tabellenführer Union Saint-Gilloise den Einzug ins Achtelfinale der Conference League an. Nach dem 2:2 im Hinspiel hat der Fußball-Bundesligist am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) vor heimischer Kulisse alle Trümpfe in der Hand, die nächste Runde zu erreichen.