DEL

Eishockey-Profi Höfflin verlängert in Schwenningen

Der 33-jährige Stürmer wird in seine fünfte Saison bei den Wild Wings gehen. Wie er das Team laut Clubführung mit seinem Hockey-IQ bereichert.

Mirko Höfflin bleibt bei den Wild Wings. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Mirko Höfflin bleibt bei den Wild Wings. (Archivbild)

Schwenningen (dpa/lsw) - Mirko Höfflin und die Schwenninger Wild Wings setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der vielseitig einsetzbare Stürmer unterschrieb für ein weiteres Jahr, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte. Der 33-Jährige wird somit in seine fünfte Saison bei den Wild Wings gehen.

«Mirko bringt einen unglaublich guten Hockey-IQ mit und ist technisch richtig stark», sagte Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner. «Im Laufe seiner Karriere hat er es auch immer besser verstanden, diese Qualitäten bestmöglich einzubringen.»

Schwenningen qualifizierte sich in dieser Spielzeit für die Playoffs, scheiterte dort allerdings an den Kölner Haien.

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