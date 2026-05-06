Deutsche Eishockey Liga

Wild Wings verpflichten Stürmer Cornel

Eric Cornel wechselt von Iserlohn nach Schwenningen. Der Geschäftsführer ist von seinen Qualitäten überzeugt.

Einst war er Spieler in Nürnberg, nun wird Eric Cornel für Schwenningen auflaufen. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa
Einst war er Spieler in Nürnberg, nun wird Eric Cornel für Schwenningen auflaufen. (Archivbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings wollen mit dem Kanadier Eric Cornel künftig ihre Offensive verstärken. Der 30-Jährige spielte in den vergangenen fünf Jahren für die Iserlohn Roosters und sammelte zuvor in Nürnberg seine ersten Erfahrungen in der Deutschen Eishockey Liga. In Nordamerika war der Stürmer bis 2020 für die Rochester Americans in der unterklassigen AHL aufgelaufen. 

Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner begrüßte Cornels Wechsel: «Die Kombination seiner Fähigkeiten macht Eric für uns zu einem sehr interessanten Spieler.» Der Kanadier bringe körperliche Präsenz mit, könne offensive Akzente setzen und habe ein ausgezeichnetes Bullyspiel.

In der gerade abgelaufenen Saison waren die Schwenninger Wild Wings in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden.

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