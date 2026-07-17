Deutsche Eishockey Liga

Eishockey-Profi Martinsson verlängert in Schwenningen

Die Wild Wings aus Schwenningen basteln weiter am Kader für die neue Saison. Ein Schwede bleibt dem Club aus der Deutschen Eishockey Liga erhalten.

Eric Martinsson verlängert in Schwenningen. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Eric Martinsson verlängert in Schwenningen. (Archivbild)

Schwenningen (dpa) - Die Schwenninger Wild Wings haben eine weitere Personalentscheidung für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga getroffen. Der Verteidiger Eric Martinsson (33) läuft auch zukünftig für den Club auf. «Das letzte Jahr war ein gutes Jahr für den Club, aber wir alle wollen noch mehr erreichen. Ich freue mich sehr, für eine weitere Runde dabei zu sein und dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen und hoffentlich eine noch bessere Saison zu spielen», sagte der schwedische Defensivakteur laut Mitteilung. 

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eishockey-Profi Höfflin verlängert in Schwenningen
DEL

Eishockey-Profi Höfflin verlängert in Schwenningen

Der 33-jährige Stürmer wird in seine fünfte Saison bei den Wild Wings gehen. Wie er das Team laut Clubführung mit seinem Hockey-IQ bereichert.

12.04.2026

Weber und Bassen bleiben bei Schwenninger Wild Wings
Deutsche Eishockey Liga

Weber und Bassen bleiben bei Schwenninger Wild Wings

DEL-Club Schwenninger Wild Wings hat die Verträge mit Verteidiger Weber und Angreifer Bassen verlängert.

13.02.2026

«Passt ins Profil»: Wild Wings holen schwedischen Routinier
Deutsche Eishockey Liga

«Passt ins Profil»: Wild Wings holen schwedischen Routinier

Großen Nachbesserungsbedarf sieht Geschäftsführer Stefan Wagner im Kader der Schwenninger Wild Wings nicht. Der nun gefundene Verteidiger stand aber schon auf der Wunschliste.

18.07.2025

Eishockey-Profi Uvira verlängert in Schwenningen
Deutsche Eishockey Liga

Eishockey-Profi Uvira verlängert in Schwenningen

Stürmer Sebastian Uvira geht auch in der neuen Saison für die Wild Wings auf das Eis. Der Kader nimmt allmählich Konturen an.

28.03.2025

Deutsche Eishockey Liga

Schwenninger Wild Wings holen Eishockey-Profi Görtz zurück

03.04.2023