Eishockey-Profi Martinsson verlängert in Schwenningen
Die Wild Wings aus Schwenningen basteln weiter am Kader für die neue Saison. Ein Schwede bleibt dem Club aus der Deutschen Eishockey Liga erhalten.
Schwenningen (dpa) - Die Schwenninger Wild Wings haben eine weitere Personalentscheidung für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga getroffen. Der Verteidiger Eric Martinsson (33) läuft auch zukünftig für den Club auf. «Das letzte Jahr war ein gutes Jahr für den Club, aber wir alle wollen noch mehr erreichen. Ich freue mich sehr, für eine weitere Runde dabei zu sein und dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen und hoffentlich eine noch bessere Saison zu spielen», sagte der schwedische Defensivakteur laut Mitteilung.