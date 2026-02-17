Tiere

Elefantenkuh im Opel-Zoo wieder auf den Beinen

Dank der Feuerwehr steht «Lilak» wieder auf vier Füßen in ihrem Gehege. Dem Tier geht es gut - aber warum es am Montag umgefallen ist, weiß niemand.

Zwei Elefantenkühe, ein Kalb: Auch wenn «Kariba» (links) die Mutter der kleinen «Kaja» ist, säugt auch «Lilak» (rechts) das Junge. Foto: Archiv Opelzoo/dpa
Zwei Elefantenkühe, ein Kalb: Auch wenn «Kariba» (links) die Mutter der kleinen «Kaja» ist, säugt auch «Lilak» (rechts) das Junge.

Kronberg (dpa/lhe) - Angst um Elefantenkuh im Opel-Zoo: Nachdem die Feuerwehr ihr beim Aufrichten geholfen hat, geht es dem Tier wieder gut. «Glücklicherweise ist "Lilak" so wie sie immer war», sagte Zoodirektor Thomas Kauffels am Tag nachdem das Tier umgefallen war.

Der 3,7 Tonnen schwere Elefant war am Montagmorgen plötzlich umgekippt und konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Mit 55 Jahren sei «Lilak» für Afrikanische Elefanten sehr alt, so Kauffels. Wie es zu dem Sturz kam, ist weiterhin unklar. «Wir können uns anhand der Überwachungsvideos nicht erklären, warum die "Lilak" überhaupt auf die Seite gefallen ist.»

Milch für fremdes Kalb

Besonders wichtig war die Rettung, weil es nicht nur um «Lilak» ging: Sie säugt ein fremdes Kalb, wie der Zoodirektor erklärte. Auslöser war die Geburt der kleinen «Kaja». Der kleine Elefant war zwar von einer anderen Elefantenkuh geboren worden – aber seitdem nahm «Lilak» die Führungsposition in der Herde ein. Dadurch wurde sie auch zur Bezugsperson des jungen Tiers.

«"Lilak" hatte noch nie selbst ein Junges, ihr ist aber mit dem fremden Kalb die Milch eingeschossen», erklärte Kauffels. Während der Rettungsaktion war «Kaja» dabei, zog sich aber später zurück, wie die Feuerwehr berichtete.

Luftkissen und Feuerwehrschläuche helfen beim Aufstehen

Aufzeichnungen der Überwachungskameras hätten gezeigt, dass der Dickhäuter bereits um 5.20 Uhr auf die Seite gefallen war und danach nicht wieder aufstand. Auch gutes Zureden und Leckereien von Pflegern und einer Tierärztin konnten nichts ausrichten.

Eile war in diesem Fall geboten, denn durch das Eigengewicht der Tiere könne die Funktion ihrer Organe im Liegen eingeschränkt werden. Daher würden Elefanten in der Regel auch im Schlaf nur wenige Stunden liegen.

Die Feuerwehr Kronberg hatte mit einem großen Luftkissen die liegende Elefantenkuh zunächst stabilisiert. Vorsichtig umgelegte Löschwasserschläuche hatten dem Tier anschließend dabei geholfen, sich wieder aufzurichten.

