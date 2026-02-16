Tiere

Feuerwehr muss Elefantenkuh im Opel-Zoo auf die Beine helfen

Mit Luftkissen und Löschwasserschläuchen sorgt die Feuerwehr im Opel-Zoo dafür, dass Elefantenkuh «Lilak» wieder auf die Beine kommt. Warum in solchen Fällen jede Minute zählt.

Nachdem die Elefantenkuh «Lilak» im Kronberger Opel-Zoo auf die Seite gefallen ist, musste die Feuerwehr anrücken und dem Tier wieder auf die Beine helfen. Foto: H.F. Daniel/Archiv Opel-Zoo/dpa
Nachdem die Elefantenkuh «Lilak» im Kronberger Opel-Zoo auf die Seite gefallen ist, musste die Feuerwehr anrücken und dem Tier wieder auf die Beine helfen.

Kronberg (dpa/lhe) - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr am Rosenmontag in den Opel-Zoo in Kronberg gerufen worden. Dort lag am frühen Montag die fast 55 Jahre alte Elefantenkuh «Lilak» am Boden und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen, wie der Zoo mitteilte. Aufzeichnungen der Überwachungskameras hätten gezeigt, dass der Dickhäuter bereits um 5.20 Uhr auf die Seite gefallen und danach nicht wieder aufgestanden sei. Auch gutes Zureden und Leckereien von Pflegern und einer Tierärztin hätten nichts ausrichten können.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Luftkissen und Feuerwehrschläuche helfen beim Aufstehen

Eile sei in diesem Fall geboten gewesen, denn durch das Eigengewicht der Tiere könne die Funktion ihrer Organe im Liegen eingeschränkt werden. Daher würden Elefanten in der Regel auch im Schlaf nur wenige Stunden liegen, hieß es. Die Feuerwehr Kronberg habe mit einem großen Luftkissen die liegende Elefantenkuh zunächst stabilisiert. Vorsichtig umgelegte Löschwasserschläuche hätten dem Tier anschließend dabei geholfen, sich wieder aufzurichten.

Zoodirektor Thomas Kauffels zeigte sich danach erleichtert und dankbar für den Einsatz. «Ohne die technischen Möglichkeiten und die Erfahrung der Feuerwehr wäre eine solche Herausforderung für uns nur schwer zu meistern», erklärte er. «Nun hoffen wir, dass sich "Lilak" schnell wieder erholt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Kaja» ist erster Elefanten-Nachwuchs im Opel-Zoo seit 1968
Tierischer Nachwuchs

«Kaja» ist erster Elefanten-Nachwuchs im Opel-Zoo seit 1968

Der Kronberger Tierpark freut sich über ein kleines Elefantenweibchen. Das Jungtier soll nun auch die Besucherinnen und Besucher verzücken.

12.06.2025

Elefantenbaby «Kaja» im Opel Zoo geboren
Kronberger Tierpark

Elefantenbaby «Kaja» im Opel Zoo geboren

Nach über 50 Jahren hat Hessen wieder Elefanten-Nachwuchs bekommen. Morgen wird das Jungtier der Öffentlichkeit vorgestellt.

11.06.2025

Opel-Zoo wartet auf Elefanten-Geburt
Hochtaunuskreis

Opel-Zoo wartet auf Elefanten-Geburt

Steigende Besucherzahlen sorgen für zufriedene Gesichter bei den Verantwortlichen im Opel-Zoo. Zugleich blicken sie gespannt auf ein nahendes und zugleich seltenes Ereignis.

29.01.2025

Hochtaunuskreis

Opel-Zoo erwartet Elefantenbaby

Im vergangenen Jahr besuchten deutlich weniger Menschen den Zoo am Ortsrand von Kronberg. Spätestens 2025 dürfte die Zahl wieder nach oben schnellen, wenn ein kleiner Baby-Elefant auf die Welt kommt.

07.02.2024

Zuwachs

Zwei neue Elefanten im Opel-Zoo

20.06.2023