Unfälle

Elf Verletzte bei Zusammenstoß mehrerer Autos

Ein Mann fährt mit seinem Auto auf einen Wagen auf. Der Zusammenstoß hat weitreichende Folgen.

Nach dem Unfall ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Nach dem Unfall ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Kassel sind elf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Auto war am Freitag auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren und durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 67 Jahre alte Fahrer und seine zwei Jahre ältere Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sanitäter brachten die beiden in ein Krankenhaus. 

Der vordere Wagen geriet durch den Zusammenstoß in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß und ein weiteres touchierte. In den drei Fahrzeugen saßen insgesamt neun Menschen, unter ihnen auch Kinder. Das jüngste war sechs Jahre alt. Alle Insassen wurden laut Polizei leicht verletzt. 

Warum der 67 Jahre alte Fahrer auf den Wagen aufgefahren ist, blieb zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls auf.

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