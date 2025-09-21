Bundesliga-Rekord Elfer-Killer, aber kein Fußball-Gott: Atubolus irre Serie Elfmeter für den Gegner? Beim SC Freiburg kein Problem. Dafür haben sie ja einen Torwart. 21.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Carmen Jaspersen/dpa Freiburgs Torwart Noah Atubolu jubelt nach einem Bundesliga-Rekord. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite