Elfjährige von Bus erfasst und schwer verletzt
Ein Mädchen gerät unter einen Bus und muss von der Feuerwehr befreit werden – wie kam es zu dem dramatischen Unfall mitten in Ettlingen?
Ettlingen (dpa/lsw) - Eine elf Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) schwer verletzt worden. Das Mädchen fuhr auf einer Straße und wollte nach links in eine Einmündung abbiegen. Dabei wurde es von einem Bus erfasst, der aus der gleichen Richtung kam, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar. Das Mädchen stürzte auf die Straße und wurde unter dem Bus eingeklemmt.
Die Feuerwehr befreite das Mädchen. Ein Rettungswagen brachte es anschließend in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der Busfahrer erlitt laut der Sprecherin einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.