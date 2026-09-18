Elfjährige von Bus erfasst und schwer verletzt

Ettlingen (dpa/lsw) - Eine elf Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) schwer verletzt worden. Das Mädchen fuhr auf einer Straße und wollte nach links in eine Einmündung abbiegen. Dabei wurde es von einem Bus erfasst, der aus der gleichen Richtung kam, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar. Das Mädchen stürzte auf die Straße und wurde unter dem Bus eingeklemmt.