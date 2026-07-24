Unfälle

Mädchen nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eine Elfjährige will offenbar einen Bus erreichen und rennt auf die Straße. Dort wird sie von einem Auto erfasst.

Das Mädchen wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Das Mädchen wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Oberderdingen (dpa/lsw) -  Ein elfjähriges Mädchen ist in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Es rannte nach Angaben der Polizei im Bereich eines Freibads bei Rotlicht der Fußgängerampel auf die Straße. Das Kind soll versucht haben, einen wartenden Linienbus zu erreichen.

Dabei habe die Elfjährige ein langsam fahrendes Auto übersehen. Das Mädchen stieß demnach gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Mit schweren Verletzungen wurde es mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 60 Jahre alte Auto-Fahrerin blieb nach dem Unfall am Donnerstag nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

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