Mädchen nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Oberderdingen (dpa/lsw) - Ein elfjähriges Mädchen ist in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Es rannte nach Angaben der Polizei im Bereich eines Freibads bei Rotlicht der Fußgängerampel auf die Straße. Das Kind soll versucht haben, einen wartenden Linienbus zu erreichen.