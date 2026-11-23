Elfjähriger beobachtet häusliche Gewalt und ruft Polizei
Statt wegzusehen, handelt ein Junge im Kreis Offenbach vorbildlich. Als er durch ein Fenster einen mutmaßlichen Übergriff auf eine Frau sieht, wählt er den Notruf.
Rödermark (dpa/lhe) - Ein junger Zeuge hat im Kreis Offenbach Zivilcourage gezeigt und nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau die Polizei alarmiert. Der elfjährige Junge hatte den Konflikt am Sonntagnachmittag im Stadtteil Ober-Roden von außen in einem Wohnhaus bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte.
Demnach soll ein 31-Jähriger eine 27-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung angegriffen und sie unter anderem an den Haaren gezogen haben. Die Tat sei durch ein Fenster von außen zu beobachten gewesen.
Polizei leitet Ermittlungen ein
Nachdem der Junge der Polizei seine Beobachtungen geschildert hatte, sollen diese zu dem Wohnhaus gefahren sein und die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, hieß es weiter. Gegen den 31-Jährigen werde wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.