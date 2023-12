Elfjähriger Schüler von Bus angefahren und schwer verletzt

Burghaun (dpa/lhe) - Ein Elfjähriger ist in Burghaun (Landkreis Fulda) von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge wollte am Montag eine Straße überqueren, als der Bus ihn anfuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Junge wurde unter den Bus geschleudert und eingeklemmt. Er kam in ein Krankenhaus.