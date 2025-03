Eltern haben Handy-Verbot in Kitas akzeptiert

Hanau (dpa/lhe) - Seit einem Vierteljahr sind Handys, Smartwatches, GPS-Tracker und andere ortbare Geräte in den städtischen Kindertagesstätten in Hanau verboten. Die Maßnahme hatte bei ihrer Einführung Anfang Dezember überregional für Aufsehen gesorgt. Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt und die Eltern haben akzeptiert, ihre Kinder in der Kita-Zeit nicht auf Schritt und Tritt verfolgen zu können, wie eine Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bei der Stadt Hanau ergab.