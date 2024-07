Wie Birkenauer Eltern ihre Kinder leichter in der Kita anmelden können

Eltern haben es in Birkenau seit dem 1. April ein wenig leichter. Sie können über die Internetseite der Gemeinde ihre Kinder digital auf der Plattform „Little Bird“ an einer der Kindertagesstätten in Birkenau anmelden. Dabei stehen alle zehn Einrichtungen, ob in kommunaler, kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft, zur Auswahl. Eine Priorisierung erlaubt dann die Auswahl von bis zu drei Einrichtungen. „Bewusst haben wir uns in diesem Digitalisierungsschritt auf die Eltern konzentriert“, betonte Bürgermeister Milan Mapplassary den Schwerpunkt der neuesten digitalen Lösung in der Gemeinde Birkenau. „Denn das war eines unserer Versprechen: Die Betreuungssituation ganzheitlich zu verbessern.“