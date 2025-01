Neujahrsrede

Birkenauer Bürgermeister zu neuer Kita, Bundestagswahl und Straßensanierung

Beim Neujahrsempfang ruft Bürgermeister Milan Mapplassary die Birkenauer dazu auf, sich zu engagieren. In welchen Punkten sich die Redner einig waren und was die Gemeinde in Zukunft erwartet.