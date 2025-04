Birkenaus Bürgermeister kritisiert SVG Nieder-Liebersbach

Birkenau. Die Vereinsförderung war aus aktuellem Anlass ein zentrales Thema der Mitteilungen von Bürgermeister Milan Mapplassary bei der Sitzung der Birkenauer Gemeindevertretung am Dienstag. Seit vielen Jahren unterstütze die Gemeinde Birkenau die mehr als 50 Vereine finanziell in großem Umfang. Vereine könnten bei Unterstützungsbedarf einen Antrag mit allen Eckdaten an die Verwaltung einreichen. Der Antrag werde im Gemeindevorstand und gegebenenfalls in der Gemeindevertretung beraten und entschieden. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer eine gute Lösung gefunden. Ich erinnere an den Kunstrasenplatz des VfL“, sagte der Bürgermeister.