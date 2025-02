Schweinepest, Bundestagswahl, Flüchtlingssituation: Das sagt Birkenaus Bürgermeister 

Birkenau. Die vorgezogene Bundestagswahl am vergangenen Sonntag war auch für eine Gemeinde von der Größenordnung Birkenaus eine Herausforderung. Wie Bürgermeister Milan Mapplassary bei der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag berichtete, sei das Wahlvorbereitungsteam in den vergangenen Wochen stark beansprucht gewesen. Unter der Federführung von Wahlleiter Marco Zink seien im Wahlbezirk Birkenau 14 Stimmbezirke eingerichtet worden. So hätten zwölf Wahllokale und zwei Briefwahlbezirke eingerichtet werden müssen. 2.169 Briefwahlunterlagen seien ausgestellt worden.