Birkenaus indischstämmiger Bürgermeister spricht über den Rechtsruck in Deutschland

Die Mutter legt die Basis

Die Basis für diese Integrationsleistung seiner Familie habe seine Mutter, die vor über 50 Jahren aus Indien nach Deutschland gekommen sei, um eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen, gelegt. Mit 16 Jahren sei sie nach Heidelberg gekommen, dort herzlich willkommen geheißen worden und knapp 50 Jahre lang in ihrem Beruf tätig gewesen. Es gebe viele solcher Lebensentwürfe und sie alle leisteten einen Beitrag für die Gesellschaft. Umso erschreckender sei es, wenn trotz dieses Fakts eine Konferenz stattfindet, die die Möglichkeiten einer sogenannten „Remigration“ debattiere. Mapplassary: „Stellen Sie sich in meiner Situation vor, dass ein Landsmann mir sagt, ich müsse das Land mit meiner Familie verlassen. Unvorstellbar für mich.“

Auch wenn viele der aktuellen Flüchtlingspolitik nicht zustimmten, werde keinem Menschen der Wert seines Lebens abgesprochen. Im Gegenteil: „Unsere Gemeinde kann stolz sein, wie wir uns für die Unterbringung und Unterstützung von Menschen in Not eingesetzt haben.“ Durch das stille Engagement vieler Helfer sei den Neuankömmlingen eine Perspektive geboten worden.

Erreichtes und Künftiges

Der Rathauschef ging in seiner Ansprache ferner auf Maßnahmen der Infrastruktur ein. Es sei festgestellt worden, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren aufgrund des sanierungsbedürftigen Wassernetzes einen jährlichen Wasserverlust in Höhe von 100 Millionen Liter gehabt habe. Dank der Mitarbeiter des Bauhofs und der Verwaltung sei hier gegengesteuert und die Verluste mit einem neuen Verfahren seien minimiert worden. Ein neues Wasserkonzept werde im Laufe dieses Jahres erwartet. Es werde die Grundlage für Entscheidungen liefern, um die Gemeinde mit dem kostbarsten Gut dieses Planeten optimal und effizient zu versorgen. „Eine fehlende Investition in unser größtes Anlagevermögen würde uns allen teuer zu stehen kommen.“