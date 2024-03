Eltern wegen Vernachlässigung ihrer Töchter vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - 2022 sind in einem vermüllten Hotelzimmer im Frankfurter Bahnhofsviertel zwei vernachlässigte Geschwister entdeckt worden - nun stehen Mutter und Vater der Mädchen vor Gericht. Am Freitag (9.30 Uhr) beginnt am Amtsgericht Frankfurt der Prozess gegen die 23 und 28 Jahre alten Eltern. Die Anklage legt ihnen die Verletzung ihrer Fürsorgepflicht zur Last.