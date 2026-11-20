Spiesen-Elversberg/Freiburg (dpa) - Für die neuen Freiburger Fußballstars könnte der Kontrast in dieser Woche kaum größer sein. Erst die riesige Bühne im Berliner Olympiastadion mit fast 72.000 Zuschauern, oder wie es Elversbergs Trainer Vincent Wagner keck formulierte: «Herr Scherhant und Herr Treu waren dabei, als Deutschland die Niederlande einmal richtig schön mit 5:0 vom Platz gefegt hat.» Und an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielen Derry Scherhant und Philipp Treu mit dem SC Freiburg eben bei der SV Elversberg, Stadionbaustelle an der Kaiserlinde, 9.307 Fans.

Was der kleine Aufsteiger dort aber bietet, ist großes Kino. Siebter ist die SVE vor dem 10. Spieltag und mit 13 Punkten die Sensation der Liga. «Elversberg hat allen Kritikern gezeigt, wozu sie fähig sind. Einfach für guten Fußball, gute junge Spieler, die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat. Das macht's dann auch schwierig», sagte Freiburgs Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo. «Viele unterschätzen sicherlich Elversberg.»

SC-Coach Schuster: «Das Geheimnis ist kein Geheimnis»

Sein Trainer Julian Schuster findet mit Blick auf die SVE-Erfolge: «Das Geheimnis ist kein Geheimnis.» Klare Abläufe, gute Verbindungen, individuelle Stärken und ein sehr gutes Miteinander, sieht der SC-Coach bei den Saarländern. «Da muss man ein großes Kompliment aussprechen.» Für den SC Freiburg, Dritter mit 19 Punkten, gilt quasi dasselbe. Vor dem direkten Duell stellt sich bloß die Frage: Wer ist denn nun eigentlich die größte Überraschung der Liga?

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Foto: Harry Langer/dpa Freut sich auf den Aufsteiger: Freiburgs Trainer Julian Schuster. (Archivbild)

Geht es nach SVE-Coach Wagner, kommt die bisher so erfolgreiche Runde zumindest ein wenig unerwartet daher. «Wenn man uns vor der Saison gesagt hätte, dass am 10. Spieltag der Siebte gegen den Dritten spielt, hätten wir wohl gesagt: Boah, puh, schon ein bisschen verrückt.» Es gehe immer noch darum, «die Punkte zu holen und uns weiter an die Liga anzupassen».

Wagners Rechnung mit Günter geht nicht ganz auf

Wagners anschauliches Beispiel geht so: «Um die Relationen einmal aufzuzeigen: Wenn Christian Günter spielt, steht da ein Spieler auf dem Platz, der dreimal so viele Bundesliga-Spiele absolviert hat wie alle unsere Spieler zusammen.» So ganz geht die Rechnung zwar nicht auf. Tatsächlich kommt SC-Kapitän Günter aber auf stolze 370 Erstliga-Einsätze, während der gesamte SVE-Kader erst bei knapp über 200 steht.

Foto: Uwe Anspach/dpa Sooo viele Punkte haben wir schon: SVE-Coach Vincent Wagner kann zufrieden sein. (Archivbild)

Schuster sieht den Gegner auch ohne die ganz große Bundesliga-Erfahrung schon einen Schritt weiter: «Man betrachtet sie, weil sie es eben auch sind, noch als Aufsteiger, aber sie repräsentieren definitiv etwas anderes.» Elversberg habe sich etwas aufgebaut und sei ein Standort, «wo auch in Ruhe gearbeitet werden kann», sieht der Freiburger Coach weitere Parallelen zum Sport-Club.

Und auch inhaltlich seien die Leistungen der Elversberger um Topscorer Maurice Krattenmacher, der auf vier Tore und eine Vorlage kommt, «sehr gut und absolut begründet». Seinen Kollegen Wagner habe er bei Trainertagungen kennengelernt: «Und wenn man sich mit ihm da unterhält, dann merkt man da schnell, was da eben auch in der Tiefe dahintersteckt», lobte Schuster.

Foto: Harry Langer/dpa Freiburger Taktgeber: Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. (Archivbild)

Eggestein: «Auf jeden Fall eine Challenge»

Vor allem zu Hause überzeugte die SVE bisher mit einer selbstbewussten Spielweise und Spektakel pur. 3:2 gegen Leverkusen, 4:3 gegen Augsburg, 4:1 gegen Mainz. Dazu ein achtbares 1:2 gegen den Meister aus München. «Elversberg hat gezeigt, dass sie es den Mannschaften, auch den Bayern, sehr schwer gemacht haben. Deswegen wird es auf jeden Fall eine Challenge», warnte Freiburgs Mittelfeldstratege Maximilian Eggestein.