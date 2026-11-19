Freiburg (dpa/lsw) - Nach ihren starken Auftritten bei der Fußball-Nationalmannschaft haben die Freiburger Derry Scherhant und Philipp Treu von ihrem Vereinstrainer Julian Schuster großes Lob, aber auch eine klare Botschaft erhalten: Sie sollen auf dem Boden bleiben. In den Nations-League-Spielen gegen Serbien (3:1) und besonders die Niederlande (5:0) hätten die beiden Jung-Nationalspieler wieder an die guten Leistungen angeknüpft, die sie auch beim SC Freiburg gezeigt hätten, sagte Schuster vor dem Spiel des Tabellendritten beim starken Aufsteiger SV Elversberg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Schuster: Energie und Selbstbewusstsein kanalisieren

«Natürlich bringen sie ein positives Gefühl mit», erklärte der 41-Jährige. Aber «im gleichen Zug ist es eben auch total wichtig, diese positiven Eindrücke, diese Energie, dieses Selbstbewusstsein dann auch zu kanalisieren», meinte Schuster. Besonders Flügelstürmer Scherhant hatte am Montag mit seinem Premierentor für Deutschland gegen die Niederlande und vielen starken Aktionen für Aufsehen gesorgt. Doch auch Rechtsverteidiger Treu hinterließ einen guten Eindruck.

Schuster empfahl ihnen allerdings, das viele Lob mit «Demut und Dankbarkeit» sowie mit Bodenständigkeit aufzunehmen. Denn es helfe nicht automatisch für die nächsten Aufgaben. Dafür seien gerade die Niederlande ein gutes Beispiel, erklärte Schuster.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nachdem sie sich zuvor für den 7:0-Kantersieg gegen Griechenland unter ihrem neuen Trainer, dem früheren Barcelona-Star Xavi, hätten feiern lassen, sei es wenige Tage später gegen Deutschland in die andere Richtung gelaufen, erklärte Schuster. Daher sollten sich auch der Sport-Club sowie Scherhant und Treu bewusst sein, was in Elversberg auf sie zukomme.