Bild
Fußball-Bundesliga

Ende der Englischen Woche: «Paar Wehwehchen» in Augsburg

Unangenehm: Das trifft auf den SC Freiburg zu. Der FC Augsburg will gegen die Breisgauer den Fehlstart ins neue Jahr abwenden. Wie sieht es mit der Kraft aus?

Manuel Baum: «Wie oft hat man sich schon Gedanken zu weit nach vorne gemacht?» Foto: Harry Langer/dpa
Manuel Baum: «Wie oft hat man sich schon Gedanken zu weit nach vorne gemacht?»

Augsburg (dpa/lby) - FC Augsburgs Trainer Manuel Baum lässt sich Wechsel in seiner Startelf zum Ende der Englischen Woche am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zuhause gegen den SC Freiburg offen. «Der zweite Tag nach einem Spiel ist der Hauptindikator, was Müdigkeit und Frische angeht. Wir haben keine Verletzten, aber ein paar Wehwehchen», sagte Baum nur rund 18 Stunden nach dem unglücklichen 1:1 (1:0) am Donnerstag gegen den 1. FC Union Berlin.

Es könne beim Tabellen-15. «durchaus sein, dass wieder ein paar Wechsel stattfinden, aber von Haus aus bin ich ein Freund, wenig zu rotieren, weil wir eine Achse brauchen, wo die Abstimmung zwischen den Spielern sich entwickelt», erläuterte Baum seine Überlegungen vor dem Heimspiel. Der neu verpflichtete Michael Gregoritsch, früher beim SC Freiburg, habe sich etwa nach seinem Startelfdebüt gegen die Berliner «gut gefühlt».

Bloß kein Fehlstart!

Die Augsburger wollen nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach und dem Remis gegen Union einen Fehlstart ins neue Fußball-Jahr unbedingt verhindern, indem sie den Tabellenachten aus Freiburg schlagen. In der nächsten Woche gastieren die Fuggerstädter dann bei Rekordmeister FC Bayern, ehe Duelle gegen Rivalen um den Klassenerhalt anstehen.

«Ich unterscheide nicht, was die Gegner angeht. Ich weiß, was danach kommt», meinte Baum über die nächsten Herausforderungen. «Wie oft hat man sich schon Gedanken zu weit nach vorne gemacht und gemerkt: Die hätte ich mir gar nicht machen brauchen, weil vieles anders gekommen ist.»

