Ende eines enttäuschenden Darts-Jahres: Keine WM für Hopp

Bitburg (dpa) - Für den früheren deutschen Darts-Primus Max Hopp endet das Jahr 2023 mit einer weiteren sportlichen Enttäuschung. In der Super League, in der ein Ticket für die WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) ausgespielt wird, verlor Hopp am späten Donnerstagabend bereits im Achtelfinale mit 3:6 gegen den eher unbekannten Kai Gotthardt.