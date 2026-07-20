Engel und Metallvasen von Friedhöfen gestohlen
Eine Messingfigur, Engel und Metallvasen: In Willingshausen stehlen bislang unbekannte Täter Grabschmuck von zwei Friedhöfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Willingshausen (dpa/lhe) - In Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis ist von zwei Friedhöfen Grabschmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Die Polizei sucht nach den Tätern und prüft, ob die Fälle zusammenhängen. Nach Angaben der Polizei wurde am Freitag auf einem Friedhof im Stadtteil Merzhausen eine Messingfigur im Wert von etwa 2.000 Euro von einem Grabstein entfernt. Auf demselben Friedhof wurden zudem von acht bis zehn Gräbern Schmuck- und Ziergegenstände gestohlen, darunter Engel und Metallvasen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.
Auf einem zweiten Friedhof im Stadtteil Steina wurde zwischen Donnerstagmorgen und Samstagmorgen ein Kreuz von einem Grab entwendet. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 600 Euro. Ersten Hinweisen zufolge wurden am Freitag ein rotes und ein grünes Auto in der Nähe der Friedhöfe gesehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.