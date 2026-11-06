Engelbergtunnel am Wochenende erneut gesperrt

Leonberg (dpa/lsw) - Die Autobahn 8 wird am Wochenende im Bereich des Engelbergtunnels in der Nähe von Leonberg (Kreis Böblingen) wegen Bauarbeiten gesperrt. Von Samstag (21.00 Uhr) bis Sonntag (12.00 Uhr) sei der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen dicht (Fahrtrichtung Karlsruhe/München und Fahrtrichtung Heilbronn), teilte die Autobahn GmbH mit.

Die Umleitung von Karlsruhe und München kommend in Fahrtrichtung Heilbronn erfolgt von der Anschlussstelle Leonberg-West über die U1/U11b durch Leonberg und Ditzingen. Wer aus Richtung Heilbronn kommt, folgt laut Mitteilung der ausgeschilderten Umleitung U18 ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach durch Ditzingen und Leonberg.

Von Freitag (20.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr) wird am Autobahndreieck Leonberg die Erneuerung der Fahrbahn auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe fortgesetzt. Der Verkehr wird über die Nebenfahrbahn an der Baumaßnahme vorbeigeführt. An der Anschlussstelle Leonberg-Ost wird die Auffahrt in Fahrtrichtung Karlsruhe / Heilbronn gesperrt. Es gebe eine Umleitung.

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Schon länger Sanierungsarbeiten am Engelbergtunnel

Wegen parallel durchgeführter Sicherheitstests am Engelbergtunnel gelten in diesem Zeitraum zusätzlich folgende Einschränkungen: von Freitag (20.00 Uhr) bis Samstag (5.00 Uhr): Verkehrsteilnehmer auf der A8 aus Richtung Karlsruhe kommend, die auf die A81 in Richtung Heilbronn wechseln wollen, können aufgrund von Sperrungen die Überleitung nicht nutzen. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Leonberg-West über die U1 durch Leonberg und Ditzingen geleitet. Verkehrsteilnehmer aus Fahrtrichtung München beziehungsweise aus Fahrtrichtung Heilbronn kommend können wie gewohnt nachts durch die Weströhre in beiden Fahrtrichtungen fahren, wie die Autobahn GmbH weiter mitteilte.

Die Vollsperrung des Engelbergtunnels dürfte sich nach Ansicht des ADAC Württemberg vor allem am Sonntagvormittag auf den Verkehr auswirken. Hier könnte es zu Rückstaus auf der A81 ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach sowie auf der A8 an der Anschlussstelle Leonberg-West kommen. Auch auf den Umleitungsstrecken durch Leonberg und Ditzingen ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.