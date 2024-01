English Theatre darf nach Sanierung in Bankenviertel zurück

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das English Theatre muss Ende Januar seine Spielstätte im Frankfurter Bankenviertel räumen, darf nach der Sanierung des Hochhauses aber zurück. Für knapp zwei Jahre muss die nach eigenen Angaben größte englischsprachige Bühne auf dem europäischen Festland in einem Ausweichquartier spielen. Darauf haben sich die Stadt Frankfurt, das English Theatre, die Commerzbank als bisheriger Vermieter und die Immobiliengesellschaft Capitaland geeinigt, wie die Beteiligten am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

«Es ist uns gelungen, dem English Theatre eine langfristige Perspektive an seinem jetzigen Standort, dem Gallileo, zu geben», erklärten Oberbürgermeister Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) am Mittwoch in Frankfurt. Ein entsprechendes «Memorandum of Understanding» sei bereits unterzeichnet. «Mit der erzielten Einigung erledigt sich auch die vor dem Landgericht Frankfurt anhängige Räumungsklage», hieß es in der gemeinsamen Mitteilung.