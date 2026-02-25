Entenpastete für den SPD-Chef? Stoch bedauert TV-Szene

Stuttgart (dpa/lsw) - SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch bedauert eine TV-Sequenz, die ihn ausgerechnet nach einem Tafel-Besuch beim Planen eines Feinkost-Einkaufs zeigt. Wenige Tage vor der Landtagswahl sorgte die Szene öffentlich für Irritationen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Sequenz müsse im Kontext des Besuchs im Tafelladen irritierend wirken, sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur. «Das bedauere ich sehr, denn auch bei dem Besuch bei der Tafel ging es mir um die vielen Menschen, die Unterstützung brauchen.» Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» berichtet.

Konkret geht es um eine Szene in einem TV-Porträt, das der SWR im Vorfeld der Landtagswahl über den SPD-Spitzenkandidaten veröffentlichte. Darin begleitet ein Filmteam Stoch beim Besuch eines Tafelladens im badischen Bühl. Nach dem Besuch ist in dem Video zu sehen, dass Stoch seinem Fahrer offenbar einen Einkaufsauftrag gibt.

Auf Nachfrage des SWR sagte Stoch, wenn er in Baden unterwegs sei, nutze er dies manchmal, um im benachbarten Frankreich bei einem Metzger einzukaufen. «Eine schöne Entenpastete ist was Herrliches», erklärte Stoch. Die bekomme man hierzulande nicht in der Qualität und zu dem Preis. Deswegen nutze man die Termine nahe der Grenze gerne, um frisches Baguette und gute Wurstwaren zu holen.

«Dann schickst du mir ein Bild von der Auslage und ich sage dir, was du mir bringst», sagt der Politiker zu seinem Fahrer. Zu dem Einkauf sei es am Ende allerdings gar nicht gekommen, so Stoch.

«Schöne Entenpastete ist was Herrliches»