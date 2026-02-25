Landtagswahl Baden-Württemberg

Entenpastete für den SPD-Chef? Stoch bedauert TV-Szene

Ausgerechnet nach dem Besuch eines Tafelladens bittet SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch seinen Fahrer, Entenpastete einzukaufen - und wird dabei gefilmt. Die Kritik im Netz ist groß.

SPD-Chef Andreas Stoch gibt sich wegen einer Szene in einem SWR-Film zerknirscht. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
SPD-Chef Andreas Stoch gibt sich wegen einer Szene in einem SWR-Film zerknirscht. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch bedauert eine TV-Sequenz, die ihn ausgerechnet nach einem Tafel-Besuch beim Planen eines Feinkost-Einkaufs zeigt. Wenige Tage vor der Landtagswahl sorgte die Szene öffentlich für Irritationen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Sequenz müsse im Kontext des Besuchs im Tafelladen irritierend wirken, sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur. «Das bedauere ich sehr, denn auch bei dem Besuch bei der Tafel ging es mir um die vielen Menschen, die Unterstützung brauchen.» Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» berichtet.

Konkret geht es um eine Szene in einem TV-Porträt, das der SWR im Vorfeld der Landtagswahl über den SPD-Spitzenkandidaten veröffentlichte. Darin begleitet ein Filmteam Stoch beim Besuch eines Tafelladens im badischen Bühl. Nach dem Besuch ist in dem Video zu sehen, dass Stoch seinem Fahrer offenbar einen Einkaufsauftrag gibt. 

Auf Nachfrage des SWR sagte Stoch, wenn er in Baden unterwegs sei, nutze er dies manchmal, um im benachbarten Frankreich bei einem Metzger einzukaufen. «Eine schöne Entenpastete ist was Herrliches», erklärte Stoch. Die bekomme man hierzulande nicht in der Qualität und zu dem Preis. Deswegen nutze man die Termine nahe der Grenze gerne, um frisches Baguette und gute Wurstwaren zu holen.

«Dann schickst du mir ein Bild von der Auslage und ich sage dir, was du mir bringst», sagt der Politiker zu seinem Fahrer. Zu dem Einkauf sei es am Ende allerdings gar nicht gekommen, so Stoch. 

«Schöne Entenpastete ist was Herrliches»

Beim Publikum kam die Szene offenbar gar nicht gut an. Unter dem SWR-Film häufen sich auf Youtube die kritischen Kommentare. «Unfassbar» schreibt ein Nutzer. Ein anderer User wirft Stoch vor, Wasser zu predigen und selbst Wein zu trinken. «Gerade von einem SPD-Kandidaten aus Baden-Württemberg sollte man mehr politische Sensibilität erwarten.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
SPD setzt auf Bildung, Handy-Empfang - und Schwimmabzeichen
Landtagswahl 2026

SPD setzt auf Bildung, Handy-Empfang - und Schwimmabzeichen

Arbeitsplätze, Wohnraum, Gesundheit, Bildung: Die SPD will mit klassischen Themen bei der Landtagswahl punkten. Im Wahlprogramm haben sich aber auch einige unerwartete Pläne versteckt.

16.11.2025

Stoch ist Spitzenkandidat der SPD für Landtagswahl 2026
Südwest

Stoch ist Spitzenkandidat der SPD für Landtagswahl 2026

Parteichef Andreas Stoch soll die Südwest-SPD in den Landtagswahlkampf führen - und nach Möglichkeit auch zurück auf die Regierungsbank. Die Umfragen sind derzeit aber eher mäßig.

05.07.2025

SPD will wieder mit Spitzenkandidat Stoch in den Wahlkampf
Landtagswahl

SPD will wieder mit Spitzenkandidat Stoch in den Wahlkampf

Die nächste Landtagswahl ist erst im kommenden März. Aber bereits jetzt positionieren sich die großen Parteien. Bei der SPD wird bald auch offiziell klar, wer die Partei in den Wahlkampf führt.

16.05.2025

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch: "Wir stoßen oft auf taube Ohren"
Redaktionsgespräch

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch: "Wir stoßen oft auf taube Ohren"

Der baden-württembergische SPD-Fraktionschef Andreas Stoch spricht in der Redaktion über wachsende Politikverdrossenheit, die Rolle der sozialen Medien und warum seine Partei im Wahlkampf auf soziale Themen setzen muss.

18.02.2025

Hilferuf der Weinheimer Tafel
Weinheim

Hilferuf der Weinheimer Tafel

Angesichts leerer Regale werden dringend Lebensmittelspenden benötigt. Was gebraucht wird und wie man helfen kann.

28.11.2023