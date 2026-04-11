Entfernung zur nächsten Apotheke variiert stark

Wiesbaden (dpa/lhe) - Knapp 80 Prozent der Menschen in Hessen erreichen einer Analyse der Krankenkasse Barmer zufolge innerhalb von zwei Kilometern eine Apotheke. Die durchschnittliche Entfernung liegt landesweit bei rund 1,3 Kilometern, wie aus den Daten hervorgeht. Die Zahl der Apotheken insgesamt schrumpft seit längerem. Zum Jahresende 2025 gab es bundesweit noch 16.601 Apotheken, 440 weniger als zum Ende des Vorjahres.

Die durchschnittlichen Entfernungen für Bürgerinnen und Bürger zu den rund 1.300 hessischen Apotheken variieren laut Barmer-Analyse regional: Sie liegen zwischen rund 500 Metern in Frankfurt und rund 2,9 Kilometern in den Landkreisen Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg. Für rund 80 Prozent der Apotheken in Hessen gelte, dass im Fall einer Schließung kein Mensch aus dem Umfeld eine Wegstrecke von mehr als sechs Kilometern zur nächsten Apotheke in Kauf nehmen müsste, erläuterte die Krankenkasse.

Barmer: Ängste und Sorgen um Schließungen sind unbegründet

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«Die Analyse des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung zeigt, dass der weit überwiegende Teil der Menschen in Hessen wohnortnah eine Apotheke erreicht», erklärte der Barmer-Landeschef Martin Till. «Ängste und Sorgen sind trotz der emotional geführten Debatte über Apothekenschließungen deshalb unbegründet.» Die Apothekenversorgung in Hessen sei gut. «Pauschale finanzielle Hilfen für alle Apotheken zulasten der Beitragszahlenden sind daher weder notwendig noch gerechtfertigt.»

Apothekerverband warnt vor schlechterer Versorgung

Der Hessische Apothekerverband hielt dagegen, eine landesweite Gesamtbetrachtung verzerre das Bild immens. Rund 10 Prozent aller Hessinnen und Hessen im ländlichen Raum müssten bereits jetzt eine Strecke von 6 bis 16 Kilometer zur nächsten Apotheke zurücklegen, teilte ein Sprecher mit. «Und gerade in ländlichen Regionen ist die Erreichbarkeit der nächstgelegenen Apotheke aufgrund schlechter ÖPNV-Anbindungen und der Abhängigkeit vom Pkw vor allem für alte und kranke Menschen sehr problematisch.»