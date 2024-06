«Pro Tag verschwindet mehr als eine Apotheke vom Markt»

Warum geben so viele Apotheken in Mannheim auf, Herr Luft?

Der Manager beklagte, dass die Apothekendichte in Deutschland mittlerweile deutlich schlechter sei als im europäischen Vergleich. Dass Apotheken aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen, betreffe insbesondere Apotheken in der Stadt, da die Bindung der Kunden an die Apotheke vor Ort in ländlichen Regionen stärker sei.