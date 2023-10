Verband: Apothekensterben geht ungebremst weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Apotheken in Hessen hat sich in diesem Jahr nach Verbandsangaben weiter verringert. Ende September gab es demnach landesweit 1344 Apotheken, das sind 45 weniger als Ende 2022 und 14 Geschäfte weniger als Ende Juni dieses Jahres. «Das größte Apothekensterben in der Geschichte der Bundesrepublik setzt sich ungebremst fort», sagte ein Sprecher des Hessischen Apothekerverbandes auf dpa-Anfrage. «Zum 31. Dezember 2021 zählten wir landesweit noch 1412 Apotheken.»