Entscheidung erst zum Schluss: Freiburg schlägt Derby County

Imst (dpa/lsw) - Der SC Freiburg hat das erste von zwei Testspielen im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich gewonnen. In Imst schlugen die Breisgauer den englischen Zweitligisten Derby County mit 3:1 (1:1). Cyriaque Irié hatte die Schwarzwälder nach acht Minuten mit einer feinen Einzelaktion in Führung gebracht. Die Engländer glichen fünf Minuten später durch Carlton Morris aus. Erst in der Schlussphase der Partie markierten Vincenzo Grifo (109.) per Foulelfmeter und Nachwuchsspieler Leon Sawas (120.+1) zum insgesamt verdienten Sieg.

Der Europa League-Finalist tat sich in dem Test über 2x 60 Minuten schwer. Der englische Zweitligist, der schon intensiver in der Saisonvorbereitung steht, hielt mit teils übertriebener Körperlichkeit dagegen und kaufte dem SC damit den Schneid ab. Chancen blieben so Mangelware, beide Teams hatten in der ersten Stunde noch jeweils eine Möglichkeit, die auf der Linie vereitelt wurde.

In der Halbzeit wechselte Freiburg-Trainer Julian Schuster komplett durch, dass Niveau der Partie verflachte aber immer mehr. Erst in der Schlussphase schlug der Bundesligist noch zweimal zu. Vor allem das 3:1 war sehenswert, als Sawas den englischen Torhüter mit einem Fernschuss überwand.

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Noch ein Testspiel im Trainingslager

Im Trainingslager in Schruns bestreitet der SC noch ein weiteres Testspiel. Zum Abschluss des Österreich-Trips spielt das Team in einer Woche gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth.