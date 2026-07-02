Entzündlicher Stoff tritt aus - Autobahn 8 voll gesperrt
Auf der A8 bei Sindelfingen läuft eine hochentzündliche Flüssigkeit in einem Gefahrgut-Transporter aus. Die Feuerwehr kühlt den Stoff, die Autobahn ist gesperrt.
Sindelfingen (dpa/ lsw) - Wegen eines Feuerwehr-Einsatzes rund um einen Gefahrgut-Transporter ist die Autobahn 8 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) voll gesperrt worden. Im Laderaum des Lastwagens sei am Mittag eine hochentzündliche Flüssigkeit ausgelaufen, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute versuchten, den Stoff abzukühlen. Um was es sich dabei handelte, wollte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben.
Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der Fahrer des Transporters ein lautes Geräusch gehört und auf dem Seitenstreifen angehalten. Dort habe er bemerkt, dass aus einem der Behältnisse im Lastraum die transportierte Flüssigkeit auslief.
Die Autobahn wurde in Richtung München vollständig gesperrt. Die Autofahrer wurden umgeleitet, mussten sich jedoch auf anhaltenden Stau einstellen.