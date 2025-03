Er will Baden-Württemberg von den Grünen zurückerobern

Friedrichshafen (dpa) - So oft wurde Manuel Hagel in den vergangenen Monaten von Journalisten gefragt, ob er es denn wirklich machen wolle, ob er Ministerpräsident werden wolle? Und immer wieder antwortete Hagel mit einem Spruch, den man am Ende schon fast nicht mehr hören konnte: Er schaue nicht jeden Morgen in den Spiegel und frage sich, was aus ihm werde. Die Botschaft dahinter: Es gibt Wichtigeres zu tun als Posten und Personalien.