Erdbeerernte in Hessen kurz vor dem Start

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Dank der milden Temperaturen im Februar und März kann in Hessen die Erdbeerernte in Kürze beginnen. «Die ersten Erdbeeren färben sich langsam rot», teilte der hessische Bauernverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Voraussichtlich in ein bis zwei Wochen könne die Ernte losgehen. Höhere Kosten für Löhne oder Energie setzen auch den Erdbeerbauern zu. So ist zum Beispiel der Mindestlohn zum 1. Januar auf 12,41 Euro gestiegen. «Wie sich das auf die Preise der diesjährigen Erdbeeren auswirken wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen.»