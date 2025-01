Erinnerung an jüdisches Leben: Preise für Engagierte

Berlin (dpa) - Petra Michalski und Steffen Hänschen aus Berlin gehören zu den diesjährigen Preisträgern der Obermayer Awards. Die Preise werden am Abend im Roten Rathaus von der Obermayer-Stiftung mit dem Berliner Abgeordnetenhaus und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verliehen, wie es in einer Mitteilung hieß. Weitere Preisträger sind demnach Harald Höflein und Anja Listmann aus Hessen sowie die Vereine Augen auf Oberlausitz aus Sachsen und die Schalker Fan-Initiative aus Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen.