Obermayer Awards verliehen: Erinnerung an jüdisches Schaffen

Berlin (dpa) - Bürger aus verschiedenen Bundesländern, die sich für die Erinnerung an die jüdische Geschichte vor der NS-Zeit einsetzen, sind in Berlin mit den Obermayer Awards ausgezeichnet worden. Im Roten Rathaus wurde am Montagabend etwa die Berlinerin Marie Rolshoven geehrt, die in ihrem Projekt «Denk Mal am Ort» Bürgerinnen und Bürger anregt, zu Lebensgeschichten etwa von Widerstandskämpfern während der NS-Zeit zu recherchieren und das Wissen weiterzugeben. Der Preis wird immer rund um den internationalen Holocaust-Gedenktag (27. Januar) vergeben.

Ein Award ging an den Kölner Lehrer Dirk Erkelenz, der seine Schülerinnen und Schüler in einem Projektkurs zu den Lebensgeschichten jüdischer Schüler in der NS-Zeit recherchieren ließ. Anneke de Rudder aus Niedersachsen erhielt den Preis für ihre Forschung zum jüdischen Leben unter anderem in Lüneburg. Sie setzt sich in der Provenienzforschung dafür ein, NS-Raubgut an die rechtmäßigen Erben zurückzugeben.