„Weinheim bleibt bunt“: Jüdische Geschichte sichtbarer machen

Am 22. Oktober jährt sich wieder ein dunkles Datum in der Weinheimer Stadtgeschichte. Am 22. Oktober 1940 wurden über 6500 pfälzische und badische Juden von den Nazis verhaftet, in Züge verfrachtet und in das Internierungslager Gurs am Fuße der südfranzösischen Pyrenäen verschleppt. Zur Erinnerung an die deportierten und ermordeten Weinheimer und Lützelsachsener Juden wurden im Stadtgebiet bisher 48 sogenannte „Stolpersteine“ verlegt, vor den Häusern, in denen die Menschen einst wohnten und arbeiteten. Die „Stolpersteine“ sind kleine, aus dem Pflaster herausgehobene Gedenksteine für die deportierten Personen.