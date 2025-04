Weinheim: Nächste Woche Veranstaltung zum Deckert-Prozess

Weinheim. Der damalige NPD-Bundesvorsitzende und Holocaust-Leugner Günter Deckert erhält im Juli 1994 vom Mannheimer Landgericht eine milde Bewährungsstrafe. Er war auch einige Jahre Gemeinderatsmitglied in seiner Heimatstadt - in Weinheim. In der Urteilsbegründung wird dem vorbestraften Deckert durch Richter Orlet auch „Charakterstärke und Verantwortungsbewusstsein“ attestiert.