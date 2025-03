Weinheims Geschichte per QR-Code entdecken

Weinheim. Weinheim entdecken und das im eigenen Tempo: Der Stadtführer Dietmar Spicker hat heute gemeinsam mit Oberbürgermeister Manuel Just, Cornelia Eicher, Abteilungsleiterin der Tourist-Info, und Alexandra Götz, Projektleiterin der Heimattage, die virtuelle Stadtführung durch Weinheim offiziell eröffnet. An neun historischen Stationen in der Altstadt wurden gut sichtbare QR-Codes angebracht. Wer sie mit dem Smartphone scannt, erhält sofort spannende Informationen zu den jeweiligen Orten – und das in lebendiger Mundart. „Mir war wichtig, eine Führung zu kreieren, die für jedermann ist – auch für diejenigen, die ihr eigenes Tempo haben“, betont Spicker.