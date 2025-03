"Woinemer Gschischde": Jetzt Weinheim mit dem Handy entdecken

Weinheim. Stadtführungen durch die Zweiburgenstadt Weinheim sind jetzt noch interaktiver möglich – mithilfe des Smartphones. Wie die Stadt mitteilt, wurden an zwölf historischen Stationen in der Altstadt neue QR-Codes angebracht, die bequem mit dem Handy gescannt werden können. Auf dem Bildschirm erscheinen daraufhin spannende Informationen zu den jeweiligen Orten und der dazugehörigen Geschichte. Das Besondere daran: die Informationen sind in Mundart, sodass die Vergangenheit unserer Stadt für alle zugänglich und lebendig wird.