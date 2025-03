Rundgang "Woinemer Gschischde" ist nun offiziell eröffnet

Weinheim. „Mir sinn jetzt am Marktplatz vorm Alte Rathaus. Do is net nur Handel getriebe worre. Weinheim war nämlisch früher auch eeine Blutsgerichtsstädde“, erzählt Dietmar Spicker mit seiner ruhigen, melodischen Stimme. Der erfahrene Stadtführer präsentiert in kurzen Audioaufnahmen neun unterhaltsame Anekdoten aus der Vergangenheit Weinheims – und zwar charmant „uff Woinemerisch“. Am Donnerstag wurde die digitale Erlebnistour offiziell eröffnet.